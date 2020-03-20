Дин Лижэнь одержал первую победу на турнире претендентов ФИДЕ
В Екатеринбурге сыграны партии третьего тура турнира претендентов ФИДЕ. Первую победу отпраздновал неудачно стартовавший китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, выигравший у Фабиано Каруаны. Партии Гири — Вашье-Лаграв, Грищук — Ван Хао и Алексеенко — Непомнящий закончились вничью.
Результаты 3-го тура:
Дин Лижэнь (Китай) — Фабиано Каруана (США) 1-0
Аниш Гири (Нидерланды) — Максим Вашье-Лаграв (Франция) 1/2-1/2
Александр Грищук (Россия) — Ван Хао (Китай) 1/2-1/2
Кирилл Алексеенко (Россия) — Ян Непомнящий (Россия) 1/2-1/2
Положение после 3-го тура:
1-3. Ян Непомнящий, Ван Хао, Максим Вашье-Лаграв — по 2
4-5. Фабиано Каруана, Александр Грищук — по 1,5
6-8. Дин Лижэнь, Аниш Гири, Кирилл Алексеенко — по 1
В пятницу 20 марта на турнире выходной день.
Пары 4-го тура:
Фабиано Каруана (США) — Ян Непомнящий (Россия)
Ван Хао (Китай) — Кирилл Алексеенко (Россия)
Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Александр Грищук (Россия)
Дин Лижэнь (Китай) — Аниш Гири (Нидерланды)
Организаторами турнира претендентов выступают Международная шахматная федерация (ФИДЕ), Федерация шахмат России (ФШР), правительство Свердловской области и Федерация шахмат Свердловской области. (Этери Кублашвили)