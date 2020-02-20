WBC признал нокаут Уайлдера лучшим ударом 2019 года

Всемирный боксерский совет (WBC) назвал лучший нокаутирующий удар 2019 года. Победителем стал американский боксер тяжелого веса Деонтей Уайлдер. Об этом WBC сообщил в своем Instagram.

23 ноября 2019 года в Лас-Вегасе Уайлдер нокаутировал кубинца Луиса Ортиса. WBC опубликовал видео нокаута, который стал для него 41-м в карьере.

22 февраля Уайлдер проведет бой с британцем Тайсоном Фьюри. На счету 34-летнего американца 42 победы (41 КО/ТКО) и 1 ничья. У 31-летнего британца 29 побед (20 КО/ТКО) и 1 ничья. Первый бой между ними состоялся 1 декабря 2018 года и закончился вничью.