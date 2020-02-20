Владимир Кличко: «Фьюри действительно неуклюж, но достаточно мобилен»
20 февраля 2020, 14:24
Бывший чемпион мира в тяжелом весе украинский боксер Владимир Кличко поделился мнением о британце Тайсоне Фьюри.
Ближайший бой 31-летний боксер проведет против американца Дентонея Уайлдера в Лас-Вегасе в ночь с 22 на 23 февраля.
— Как боксер, я бы сказал, что Фьюри действительно неуклюж — из-за его габаритов и того, как он перемещается по рингу, — цитирует Кличко BoxingScene. — Но он, будучи таким большим, достаточно мобилен.
В 2015 году Фьюри победил Кличко, отобрав у того пояса WBA, IBF, WBO и IBO.
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