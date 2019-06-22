Валуев каждый месяц проходит терапию из-за опухоли мозга

Бывший чемпион мира по версии WBA, депутат Госдумы и болельщик "Зенита"Николай Валуев​ проходит каждый месяц терапию из-за доброкачественной опухоли головного мозга. Об этом 45-летний бывший спортсмен рассказал в эфире программы "Он и Она" на телеканале "ТВ Центр".

Валуев завершил карьеру в 2010 году.

– Мне лазили в голову. Заболевание условно смертельное. Его надо как можно быстрее локализовать. Оттягивание проблемы будет сулить только ухудшение. Мне приходилось это сделать два раза, потому что в Германии это не доделали до конца. В итоге дома профессор, который делал вторую операцию, тоже не смог полностью вычистить опухоль, потому что там проходят важнейшие сосуды головного мозга. Сейчас мне приходится каждый месяц проходить терапию, – сказал Валуев.

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