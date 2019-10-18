Усик жаждет титульного боя в тяжелом весе. Он уже дал соответствующее задание промоутеру

Эдди Хирн, промоутер украинского боксера Александра Усика, отметил, что его подопечный хотел бы провести чемпионский бой в тяжелом весе и дал ему соответствующие поручения, cообщает BoxingScene.

Усик, выступавший до этого в первой тяжелой весовой категории, 12 октября одержал победу над американцем Чаззей Уизерспуном в первом для себя бою в тяжелом весе.

Усик пришел в тяжеловесы убивать, у него уже есть новый соперник