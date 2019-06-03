Усик считает, что Джошуа победит Руиса в следующем поединке

Украинский боксер, чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик – о поражении британского тяжеловеса Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом.

- Почему Джошуа проиграл? Не знаю, это бокс, - сказал Усик на видео канала UkraineAtamansPRO. - Думаю, в следующем поединке он разберется с ним, за один, два или три раунда. Что произошло с Джошуа? Думаю, это психология. Не знаю. Сначала у него должен был быть с Джарреллом Миллером, теперь Руис. Возможно, это психология, я не знаю.

Джошуа потерпел поражение техническим нокаутом и уступил сопернику четыре чемпионских пояса.

Невероятный бой. Как Джошуа потерял четыре титула