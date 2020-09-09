Умар Садик: «Не хотел, чтобы бой с Чудиновым судили россияне»

Британский боксер Умар Садик рассказал «СЭ» о том, как появилась идея провести бой с Федором Чудиновым. Бой пройдет 11 сентября в весовой категории до 76,2 кг.

— Мне позвонил мой промоутер Фрэнк Уоррен и предложил такой вариант, — сказал Садик. — Это было три недели назад. Он спросил: «Не хочешь подраться с Федором Чудиновым за титул WBA Gold? Это разновидность титула чемпиона мира». И я согласился, хотя надо было утрясти некоторые моменты. Была пара вещей, в которых я не был уверен, если честно. Но вот я здесь и скоро выйду на ринг против Чудинова, чего жду с нетерпением. Сомнения? Они касались официальных лиц. Например, я не хотел, чтобы все судьи были из России. Имелись и другие технические моменты. Ничего не имею против вашей страны, но бой нужно сделать настолько честным, насколько это возможно. (Михаил Потапов)

Боксерский турнир в подмосковных Химках пройдет 11 сентября в баскетбольном центре. РЕН ТВ выступает его соорганизатором и будет транслировать бои эксклюзивно в прямом эфире. Главный бой турнира — Сергей Харитонов — Дэнни Уильямс, для российского бойца ММА это уникальный опыт выступления в профессиональном ринге против британского боксера, победителя Майка Тайсона. Также в рамках вечера состоится бой Федора Чудинова против Умара Садика (россиянин проведет первую защиту титула чемпиона WBA Gold). Начало — 23.00 (время московское).