Уайлдер и Фьюри чуть не подрались на пресс-конференции

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер и его противник Тайсон Фьюри едва не устроили потасовку перед пресс-конференцией в Лас-Вегасе.

Первым в зале появился Уайлдер, а затем туда вошел Фьюри — под песню Freed from Desire с переделанным припевом на Fury's on Fire. Они встали друг напротив друга и стали что-то говорить. Это продолжалось где-то минуту, после чего американец толкнул британца. Тот толкнул соперника в ответ. На сцену устремились члены команд боксеров и охрана, чтобы предотвратить драку.

Wilder and Fury exchange pushes! ?



This is fight is going to be ?#WilderFury2 | Feb 22 | BT Sport Box Office pic.twitter.com/7Bplq7IUj4 — Boxing on BT Sport ? (@BTSportBoxing) February 19, 2020

Бой между Уайлдером и Фьюри пройдет 22 февраля в Лас-Вегасе (рано утром 23 февраля по московскому времени). На счету 34-летнего американца 42 победы (41 КО/ТКО) и 1 ничья. У 31-летнего британца 29 побед (20 КО/ТКО) и 1 ничья. Первый бой между ними состоялся 1 декабря 2018 года и закончился вничью.