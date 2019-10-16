Уайлдер хотел бы подраться больше с Руисом, чем с Джошуа

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер высказался в отношении матча-реванша Энди Руиса и Энтони Джошуа?. Они проведут бой в Саудовской Аравии 7 декабря. По словам Уайлдера, он сам бы хотел встретиться с Руисом.

— Мой бой с Руисом был бы даже круче. У них будет большой бой, и неважно, кто победит, — приводит слова Уайлдера BoxingScene. - Однако для меня самым крутым боем был бы с Руисом. Он латиноамериканец, но родился в США. Он относится к обеим странам.

Здорово, что он стал первым мексиканцем, кто стал чемпионом в тяжелом весе. У них никогда не было таких боксеров. О нем никто не знал, но теперь знают многие. Было бы круче, если бы я дрался именно с ним, а не с Джошуа.