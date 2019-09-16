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Тищенко проведет бой с Акбербаевым 2 ноября

16 сентября 2019, 11:35

Российский боксер Евгений Тищенко проведет бой с казахстанцем Исой Акбербаевым 2 ноября в Екатеринбурге в весовой категории до 90,71 кг, информирует ТАСС.

В активе Акбербаева 20 побед (15 нокаутом) и ни одного поражения. На счету олимпийского чемпиона Тищенко пять побед (три нокаутом) и ни одного поражения.

Тищенко в последние недели находится в тренировочном лагере британца Тайсона Фьюри.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6889170

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