Тищенко проведет бой с Акбербаевым 2 ноября

Российский боксер Евгений Тищенко проведет бой с казахстанцем Исой Акбербаевым 2 ноября в Екатеринбурге в весовой категории до 90,71 кг, информирует ТАСС.

В активе Акбербаева 20 побед (15 нокаутом) и ни одного поражения. На счету олимпийского чемпиона Тищенко пять побед (три нокаутом) и ни одного поражения.

Тищенко в последние недели находится в тренировочном лагере британца Тайсона Фьюри.