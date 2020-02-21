Стали известны гонорары Уайлдера и Фьюри за бой-реванш
14:11
Стали известны гонорары боксеров Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри за матч-реванш, сообщает ESPN.
Официальные гонорары от Атлетической комиссии штата Невада составляют по 5 миллионов долларов для каждого из соперников. Кроме того, Уайлдер и Фьюри получат от организаторов поединка еще по 25 миллионов плюс процент от платной трансляции.
Первый поединок между Фьюри и Уайлдером состоялся в декабре 2018 года. Бой завершился вничью раздельным решением судей.
На счету Уайлдера 43 боя на профессиональном ринге, в которых он одержал 42 победы и не потерпел ни одного поражения при одной ничьей. Титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBС он завоевал в 2015 году, проведя с того момента десять успешных защит.
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