Российский боец ММА Сергей Харитонов рассказал, почему хочет провести поединок против британского боксера Дэнни Уильямса.

— Ребята отговаривают: «Зачем тебе это нужно?». Но это вызов себе в первую очередь, попробовать себя в профессиональном боксе, — цитирует «РЕН ТВ» Харитонова.

Боксерский турнир в подмосковных Химках пройдет 11 сентября в баскетбольном центре. РЕН ТВ выступает его соорганизатором и будет транслировать бои эксклюзивно в прямом эфире. Организатором соревнований стал известный российский промоутер Владимир Хрюнов. Начало турнира — 23.00 (время московское).