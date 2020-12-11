Пулев объяснил свое агрессивное поведение на взвешивании

Болгарский боксер Кубрат Пулев рассказал о деталях словесной перепалки с британцем Энтони Джошуа на церемонии взвешивания.

«Я сказал ему [Джошуа], что готов к бою и что уважаю его, — приводит The Sun слова Пулева. — Он олимпийский чемпион и чемпион мира, поэтому я его очень уважаю. Но я сильнее как боксер, и я сказал ему, что завтра это докажу, и ему это не понравилось. Его реакция меня не удивила, это было нормально, он пока чемпион мира. Но это его последний день в качестве чемпиона мира. Завтра будет новый чемпион. Я не пытался залезть ему в голову, я просто хотел сказать ему, что я намного лучше его и завтра покажу это всему миру. Я не ненавижу его, я четыре или пять раз говорил ему, что уважаю его, но я так голоден».

Бой состоится 12 декабря в Лондоне. 31-летний Джошуа — чемпион мира по версиям IBF, WBA и WBO в супертяжелом весе. На его счету 23 победы (21 — КО) и 1 поражение на профессиональном ринге. У 39-летнего Пулева 28 побед (14 — КО) и 1 поражение.