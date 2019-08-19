В ряде СМИ появилась новость переговорах Флойда Мейвезера и Мэнни Пакиао о возможном реванше. Поводом стало видео, в котором Мейвезер сообщил о том, что будет в ближайшее время вести переговоры. Однако на самом деле это видео старое — оно было сделано еще в декабре 2018 года, когда Мейвезер был в Саудовской Аравии. С тех пор никаких переговоров не начиналось.

— Опубликованное в интернете видео — фейк. Я был в Саудовской Аравии давно. Те, с кем я общался, попросили упомянуть Пакиао. Это старое видео, никакие переговоры не ведутся, — цитирует FightHype Мейвезера.

Мейвезер и Пакиао провели бой 2 мая 2015 года в Лас-Вегасе. Мейвезер победил решением судей и защитил титулы чемпионов WBC и WBA, а также забрал пояс WBO в полусреднем весе.

После боя с Пакиао Мейвезер провел поединок против Андре Берто в сентябре 2015 года, после чего выходил на ринг лишь один раз. В 2017 году он победил техническим нокаутом бойца UFC Конора Макгрегора в объединительном поединке по правилам бокса.