Оригинальный способ заработка. Тайсон получает 300 долларов за одно сообщение в приложении

Майк Тайсон зарабатывает тысячи долларов с помощью приложения Cameo, которое позволяет фанатам получать видеосообщения от своих любимых знаменитостей, сообщает TMZ Sports. Большинство людей из-за коронавируса оказались изолированными.

Экс-чемпион в супертяжелом весе получает 300 долларов за сообщение. За шесть часов 53-летний Тайсон заработал 20 тысяч долларов. На этой неделе заказы в приложении выросли на 30%. Некоторые американские спортсмены берут всего 20 долларов.

— Вы обнаруживаете, что вы не особенный, — сказал Майк на неделе. — Вы способны попасть в тюрьму, можете умереть, способны подвергнуться жестокому обращению. Не ожидаю, что со мной произойдут плохие вещи, но, когда они случаются со мной, я понимаю это и могу справиться. Все равно буду стремиться что-то сделать.