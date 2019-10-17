Майк Тайсон показал несколько приемов потенциальному сопернику Хабиба. Видео

Знаменитый американский боксер Майк Тайсон опубликовал видео в своем Twitter. Он показал приемы бойцу ММА Джастину Гэтжи, который ранее заявил о намерении провести бой с Хабибом Нурмагомедовым.

I'm not getting back in the ring but I could ? just paying it forward. Love talking to this generation of fighters. @Justin_Gaethje @OttmanAzaitar . pic.twitter.com/xlW57OJtch — Mike Tyson (@MikeTyson) October 17, 2019

— Я не возвращаюсь в ринг, но я мог бы, — написал Тайсон. — Только деньги вперед. Люблю говорить с этим поколением бойцов.

53-летний Майк Тайсон завершил карьеру 11 июня 2005 года. В его активе 50 побед при шести поражениях.