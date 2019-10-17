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Майк Тайсон показал несколько приемов потенциальному сопернику Хабиба. Видео

17 октября 2019, 17:23
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Знаменитый американский боксер Майк Тайсон опубликовал видео в своем Twitter. Он показал приемы бойцу ММА Джастину Гэтжи, который ранее заявил о намерении провести бой с Хабибом Нурмагомедовым.

— Я не возвращаюсь в ринг, но я мог бы, — написал Тайсон. — Только деньги вперед. Люблю говорить с этим поколением бойцов.

53-летний Майк Тайсон завершил карьеру 11 июня 2005 года. В его активе 50 побед при шести поражениях.

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