Ковалев считает, что Джошуа недооценил Руиса

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергей Ковалев прокомментировал сенсационную победу мексиканца Энди Руиса над британцем Энтони Джошуа​.

​– Вот это новость с утра! Вот еще один пример того, что все реально и возможно, главное – верить в себя и никогда не сдаваться, когда тебе тяжело и кажется, что у тебя ничего не получится. Все получится! Все сможется! – написал Ковалев в своем Инстаграме.

Джошуа очень недооценил Руиса, а Энди для своих габаритов оказался безумно быстрым, поэтому за его действиями чемпион просто не успевал. Посмотрите на Руиса – это толстяк, как его называют в США, с лицом ребенка. Такого сложного было бояться, но он сотворил самый яркий апсет, что мы видели за последние годы. Приветствуем нового чемпиона!

​Руис нокаутировал Джошуа в седьмом раунде и завоевал титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBO, IBF, WBA и WBO. Для 29-летнего Джошуа это первое поражение в карьере. Боксеры проведут реванш до конца 2019 года.

​Руис совершил то, что должен был сделать Поветкин. Джошуа повержен // Сенсационная победа Руиса над Джошуа. Как это было