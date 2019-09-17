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Ковалев и Альварес пройдут допинг-тестирование до и после поединка

13:17

Российский боксер Сергей Ковалев и мексиканец Сауль Альварес пройдут тестирование на допинг до и после поединка, cообщает ТАСС.

Уточняется, что боксеры будут сдавать допинг-тесты по программе Ассоциации по добровольному тестированию на допинг. Поединок Ковалева и Альвареса пройдет 2 ноября в Лас-Вегасе.

29-летний Альварес владеет поясом чемпиона мира по версии WBA в среднем весе (до 72,6 кг). В его активе 52 победы (35 нокаутом), одно поражение, две ничьи. У 36-летнего Ковалева — 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья. 24 августа Ковалев нокаутировал британца Энтони Ярда в Челябинске и защитил титул чемпиона мира по версии WBO.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6893231

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