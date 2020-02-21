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Калеб Плант провел предварительные переговоры о бое с Каллумом Смитом

14:35

Менеджер чемпиона IBF во втором среднем весе американца Калеба Планта, провел предварительные переговоры с Эдди Хирном, промоутером «суперчемпиона» WBA британца Каллума Смита. Речь идет об объединительном бое, сообщает Sports Illustrated.

27-летний Плант в минувшую субботу победил в 10-м раунде обязательного претендента немца Винсента Файгенбутца. 29-летний Смит в ноябре в Ливерпуле одолел единогласным решением судей соотечественника Джона Райдера.

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