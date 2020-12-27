Итоги года от Ring Magazine: Фьюри и Лопес — бойцы годы, Баранчик — Сепеда — бой года
Популярный боксерский журнал Ring Magazine подвел итоги 2020 года.
Премию «Боец года» выиграли впервые за 39 лет сразу двое боксеров — Тайсон Фьюри и Теофимо Лопес. Фьюри стал первым британским боксёром в истории, сумевшим завоевать звание «Боец года» во второй раз.
«Бой года» получили Хосе Сепеда и Иван Баранчик. За последние 17 лет это только второй случай, когда боем года становится не титульный поединок. Сепеда победил нокаутом в 5-м раунде. Во время поединка было зафиксировано 8 нокдаунов (4-4).
Семерка лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (PFP) на конец 2020-го:
1. Сауль Альварес
2. Наоя Иноуэ
3. Теренс Кроуфорд
4. Александр Усик
5. Эррол Спенс
6. Теофимо Лопес
7. Василий Ломаченко
(Никита Горшенин)
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