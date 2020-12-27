Популярный боксерский журнал Ring Magazine подвел итоги 2020 года.

Премию «Боец года» выиграли впервые за 39 лет сразу двое боксеров — Тайсон Фьюри и Теофимо Лопес. Фьюри стал первым британским боксёром в истории, сумевшим завоевать звание «Боец года» во второй раз.

«Бой года» получили Хосе Сепеда и Иван Баранчик. За последние 17 лет это только второй случай, когда боем года становится не титульный поединок. Сепеда победил нокаутом в 5-м раунде. Во время поединка было зафиксировано 8 нокдаунов (4-4).

Семерка лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (PFP) на конец 2020-го:

1. Сауль Альварес

2. Наоя Иноуэ

3. Теренс Кроуфорд

4. Александр Усик

5. Эррол Спенс

6. Теофимо Лопес

7. Василий Ломаченко

(Никита Горшенин)