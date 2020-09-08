«Хотелось сломать нахрен и выкинуть». Поветкин назвал самого мерзкого соперника в карьере

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Александр Поветкин в интервью Youtube-каналу Metametrica назвал немецкого боксера Марко Хука самым неприятным соперником в карьере.

Бой между Поветкиным и Хуком состоялся 25 февраля 2012 года. Россиянин победил решением судей.

— Я стараюсь выходить на бои спокойным, уравновешенным так, — заявил Поветкин. — Но был такой боксер немецкий, вот из памяти... А, Марко Хук, да. Не знаю, как его полегче назвать... Ну, неприятная личность. Вот он меня просто бесил нахрен. И вот когда мы с ним вышли на ринг, у меня много чего не получалось. Бой получился ну непонятный.

— Он бесил, потому что пытался намеренно вывести на скандал, на конфликт на какой-то?

— Нет. Потому что он, знаете... Ну как его нормально назвать, я даже не знаю. Просто нехороший человек. Просто такой, к которому есть какое-то отвращение, я не знаю, мерзкое. Которого хочется просто сломать нахрен и выкинуть. Вот и все. И это неправильно.

41-летний Поветкин — олимпийский чемпион 2004 года. В профессиональном боксе провел 39 боев (36 побед, 2 поражения, 1 ничья). 35-летний Хук (42-5-1) — экс-чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBO и IBO.