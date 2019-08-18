Гвоздик перед поединком с Бетербиевым заявил, что хочет объединить титулы

Чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик — о поединке с обладателем пояса IBF Артуром Бетербиевым.

— Моей первой целью было завоевать чемпионский пояс в полутяжелом весе, — цитирует Гвоздика Boxingscene. — Теперь моя цель — объединить пояса. Эта миссия стартует с Артура Бетербиева. Это будет захватывающий поединок, болельщикам понравится. Они хотели этот бой, и мы его предоставим. Я знаю только то, что хочу быть абсолютным чемпионом мира. Знаю только одно — я хочу быть абсолютным чемпионом мира. В моем углу лучший тренер, Тедди Атлас. Это наш третий совместный бой, и под его руководством я продолжу прогрессировать.

Бой Гвоздика и Бетербиева состоится 18 октября в Филадельфии.