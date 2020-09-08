Главный тренер сборной России по боксу подвел итоги Кубка страны

Главный тренер национальной сборной России по боксу Виктор Фархутдинов подвел итоги Кубка России. Его слова приводит пресс-служба Федерации бокса России.

— Очень приятно, что состоялся командный Кубок России в Ижевске — сказал Фархутдинов. — Такой ажиотаж после полугодовалого перерыва. Я думаю у нас в России проводятся первые соревнования во всем мире. Много молодых ребят, такой отпор дают всем ведущим боксерам. Приятно, что наше молодое поколение входит в национальную сборную. Все рвут за свою команду, значит есть стимул бороться. Конечно, дополнительную мотивацию победить дал призовой фонд — 15 миллионов рублей. Именно поэтому бои были еще ярче и конкурентнее.

С 31 августа по 5 сентября в Ижевске состоялся первый после пандемии крупный турнир по олимпийскому боксу — Командный Кубок России. Всего в соревнованиях участвовали 200 спортсменов из восьми федеральных округов и двух городов федерального значения. Всего в каждой команде было заявлено по два спортсмена в десяти весовых категориях.

Победу в финале одержала сборная команда ПФО (Приволжского Федерального округа). Проигрывая по ходу встречи, сборная ПФО сумела переломить ход борьбы за счет побед в двух тяжелейших весовых категориях. Финальный счет — 15-15. Серебряными медалистами стала сборная команда ЦФО (центральный Федеральный округ). Третье место в турнире заняла сборная команда УФО (Уральского Федерального округа).