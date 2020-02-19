Гассиев прокомментировал отказ от боя с Форрестом 29 февраля
Экс-чемпион мира по версиям IBF и WBA Мурата Гассиев рассказал об отказе от боя с американцем Джерри Форрестом. Решение связано с плохой подготовкой россиянина.
— С большим разочарованием сообщаю, что несколько дней назад мною и тренером Абелем Санчесом было принято решение отказаться от боя с Джерри Форрестом 29 февраля, — написал боксер в своем Instagram. — Я здоров и тренируюсь, но в результате некоторых разногласий внутри нашей команды, подготовка к бою не была организована должным образом, что лишило меня возможности пройти полный тренировочный лагерь. Выход на бой неподготовленным, был бы неуважением к болельщикам, сопернику и DAZN. Надеюсь, что после разрешения всех спорных вопросов будет объявлена новая дата боя и я смогу порадовать своих болельщиков. Спасибо за поддержку.
Для 26-летнего Гассиева это должен был быть дебют в тяжелом весе. Всего на профессиональном ринге он одержал 26 побед (19 нокаутом), потерпел 1 поражение. На счету 31-летнего Форреста 26 побед (20 нокаутом) и 3 поражения. Трансляцию этого поединка планировал Первый канал.
С большим разочарованием сообщаю, что несколько дней назад мною и тренером Абелем Санчесом было принято решение отказаться от боя с Джерри Форрестом 29 февраля. Я здоров и тренируюсь, но в результате некоторых разногласий внутри нашей команды, подготовка к бою не была организована должным образом, что лишило меня возможности пройти полный тренировочный лагерь. Выход на бой неподготовленным, был бы неуважением к болельщикам, сопернику и DAZN. Надеюсь, что после разрешения всех спорных вопросов будет объявлена новая дата боя и я смогу порадовать своих болельщиков. Спасибо за поддержку. I inform with great disappointment that that a few days ago I and coach Abel Sanchez decided to abandon the fight with Jerry Forrest on February 29th. I am healthy and train, but as a result of some disagreements within our team, the preparation for the battle was not organized properly, which deprived me of the opportunity to go through a full training camp. Entering an unprepared battle would be disrespect for the fans, the opponent and DAZN. I hope that after the resolution of all disputes, a new date for the battle will be announced and I will be able to please my fans. Thanks for the support.