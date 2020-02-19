Гассиев прокомментировал отказ от боя с Форрестом 29 февраля

Экс-чемпион мира по версиям IBF и WBA Мурата Гассиев рассказал об отказе от боя с американцем Джерри Форрестом. Решение связано с плохой подготовкой россиянина.

— С большим разочарованием сообщаю, что несколько дней назад мною и тренером Абелем Санчесом было принято решение отказаться от боя с Джерри Форрестом 29 февраля, — написал боксер в своем Instagram. — Я здоров и тренируюсь, но в результате некоторых разногласий внутри нашей команды, подготовка к бою не была организована должным образом, что лишило меня возможности пройти полный тренировочный лагерь. Выход на бой неподготовленным, был бы неуважением к болельщикам, сопернику и DAZN. Надеюсь, что после разрешения всех спорных вопросов будет объявлена новая дата боя и я смогу порадовать своих болельщиков. Спасибо за поддержку.

Для 26-летнего Гассиева это должен был быть дебют в тяжелом весе. Всего на профессиональном ринге он одержал 26 побед (19 нокаутом), потерпел 1 поражение. На счету 31-летнего Форреста 26 побед (20 нокаутом) и 3 поражения. Трансляцию этого поединка планировал Первый канал.