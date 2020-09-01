Гассиев оценил шансы Чудинова в бою против Садика

Российский боксер, чемпион мира в тяжелом весе Мурат Гассиев рассказал о своем знакомстве с Федором Чудиновым (22-2, КО 15) и оценил его шансы в поединке с британцем Умаром Садиком (10-1, КО 6).

— Тогда (на сборах в Америке, где познакомились спортсмены — прим. «СЭ») он еще отличался трудоспособностью, — цитирует «РЕН ТВ» Гассиева. — Выкладывался на тренировках. Здесь он еще больше набрал физически и боксерского мастерства, и, глядя на то, как он тренируется, бой для него сложится удачно.

Боксерский турнир в подмосковных Химках пройдет 11 сентября в баскетбольном центре. РЕН ТВ выступает его соорганизатором и будет транслировать бои эксклюзивно в прямом эфире. Организатором соревнований стал известный российский промоутер Владимир Хрюнов. Начало турнира — 23.00 (время московское).

Также, в рамках боксерского вечера состоится бой Федора Чудинова против Умара Садика. Россиянин проведет первую защиту титула чемпиона WBA Gold. Сейчас на его счету 22 победы при 24 боях.