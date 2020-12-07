Флойд Мейвезер анонсировал выставочный бой с блогером Логаном Полом

Бывший чемпион мира в нескольких весовых категориях, непобежденный боксер Флойд Мейвезер анонсировал выставочный бой с Youtube-блогером Логаном Полом. Поединок состоится 20 февраля. О месте боя пока не сообщается, при этом уже началась продажа платных трансляций (стартовая цена — 24,99 долларов).

На счету 43-летнего Мейвезера 50 побед в 50 боях. У 25-летний Пол (22,6 миллиона подписчиков в Youtube) провел два поединка с блогером KSI. Первый закончился вничью, а во втором, который был официальным, проиграл раздельным решением судей.