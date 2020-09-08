Федор Чудинов: «Не сомневайтесь, я не отдам свой пояс»

Российский боксер Федор Чудинов поделился ожиданиями от поединка с британцем Умаром Садиком.

— Садик — классный парень, мы немного пообщались, — цитируют Чудинова «Известия». — Мне будет неудобно в бою с ним, придется поработать, но я этому рад. Не люблю, когда мне пушечное мясо привозят. Для моей победы есть все предпосылки. Не сомневайтесь, я не отдам свой пояс.

Бой Чудинова и Садика пройдет в весовой категории до 76,2 кг. Поединок состоится 11 сентября в Химках. Шоу будет транслироваться на канале РЕН ТВ. Главным поединком вечера будет бой Сергея Харитонова с Дэнни Уильямсом.