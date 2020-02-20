Федерация бокса России проведет переговоры по следующему бою Гассиева

Федерация бокса России проведет переговоры по следующему бою Мурата Гассиева, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что дебютный бой Гассиева в супертяжелом весе против американца Джерри Форреста был отменен. Команда россиянина отказалась от поединка из-за проблем во время подготовки.

Поединок должен был состояться в ночь на 1 марта в США, бой должен был стать дебютным для россиянина в супертяжелом весе. В активе бывшего чемпиона мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе 26-летнего Гассиева 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.