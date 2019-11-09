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Федерация бокса России признана лучшей по версии WBA в 2019 году

16:50

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) признала Федерацию бокса России лучшей по итогам 2019 года.

Торжественная церемония прошла во время конвенции WBA в Китае. Награду из рук глава организации Жильберто Мендосы получил заместитель генерального секретаря Федерации бокса России по профессиональному боксу Кириллу Щекутьеву.

Также Щекутьев стал первым россиянином, который вошел в исполком WBA. (Пресс-служба Федерации бокса России)

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