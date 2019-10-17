Эдди Альварес: «Смерть Дэя меня шокировала»

Бывший чемпион UFC в легком весе Эдди Альварес был шокирован смертью Патрика Дэя. 27-летний американец умер после полученной в поединке с Чарльзом Конвеллом черепно-мозговой травмы.

— Смерть Патрика Дэя меня шокировала, — написал в Twitter Альварес. — Я следил за его Instagram и наблюдал за его тренировками со стороны. Похоже, это был человек великого духа с невероятным взглядом на жизнь. Послание, оставленное им, призывает жить полной жизнью. Я буду, Пэт, спасибо.