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Эдди Альварес: «Смерть Дэя меня шокировала»

17 октября 2019, 10:01

Бывший чемпион UFC в легком весе Эдди Альварес был шокирован смертью Патрика Дэя. 27-летний американец умер после полученной в поединке с Чарльзом Конвеллом черепно-мозговой травмы.

— Смерть Патрика Дэя меня шокировала, — написал в Twitter Альварес. — Я следил за его Instagram и наблюдал за его тренировками со стороны. Похоже, это был человек великого духа с невероятным взглядом на жизнь. Послание, оставленное им, призывает жить полной жизнью. Я буду, Пэт, спасибо.

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