Джошуа защитит титул чемпиона мира?

12 декабря, в субботу, в 23.00 по московскому времени в Лондоне состоится бой в тяжелом весе за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO между британцем Энтони Джошуа и болгарином Кубратом Пулевым. Поединок будет состоять из 12 раундов. Джошуа — действующий обладатель чемпионских поясов.

За всю профессиональную карьеру оба боксера потерпели только по одному поражению, причем Пулев уступил в 2014 году Владимиру Кличко. Джошуа же проиграл в 2019-м мексиканцу Энди Руису, но взял реванш и вернул себе звание чемпиона мира. В субботнем бою британец считается явным фаворитом, большинство экспертов предполагает, что он защитит титул.

БК «Лига Ставок» оценивает шансы на победу Джошуа коэффициентом 1,07, на победу Пулева — 7, на ничью — 30. Ожидается, что бой может закончиться досрочно. Коэффициент на тотал меньше 8,5 раундов — 1,53, больше — 2,35.

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