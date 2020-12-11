Британский боксер Энтони Джошуа прокомментировал конфликт с болгарином Кубратом Пулевым на церемонии взвешивания.

Вместо дуэли взглядов боксеры устроили длительную словесную перепалку.

«Вот такие мы, да? Говорим много всякой чуши, — сказал Джошуа телеканалу Sky Sports. — Я не хочу ругаться по телевизору, но он говорил много чуши. Что я сказал Пулеву? Я действительно не хочу повторять это в прямом эфире».

«Я много лет смотрю бокс и не раз видел, как бойцы до боя говорили всякую чушь, а потом их били в ринге.

Он сейчас делает то же самое, что и они. Если вы не знаете бокс, то такие вещи могут вас запугать. Меня же это не пугает. Я мог бы дать ему в челюсть, но я лучше сделаю это завтра, — сказал британец.

Бой между Джошуа и Пулевым состоится 12 декабря в Лондоне.

31-летний Джошуа — чемпион мира по версиям IBF, WBA и WBO в супертяжелом весе. На его счету 23 победы (21 — КО) и 1 поражение на профессиональном ринге. У 39-летнего Пулева 28 побед (14 — КО) и 1 поражение.