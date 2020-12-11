Джошуа и Пулев устроили перепалку во время дуэли взглядов

В пятницу состоялась церемония взвешивания перед боем между британцем Энтони Джошуа и болгарином Кубратов Пулевым, который состоится 12 декабря в Лондоне на «О2 Арене».

Джошуа показал на весах 108,8 кг, а Пулев — 107, 9 кг. После взвешивания прошла дуэль взглядов, во время которой боксеры что-то эмоционально и довольно долго высказывали друг другу.

31-летний Джошуа — чемпион мира по версиям IBF, WBA и WBO в супертяжелом весе. На его счету 23 победы (21 — КО) и 1 поражение на профессиональном ринге. У 39-летнего Пулева 28 побед (14 — КО) и 1 поражение.