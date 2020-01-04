Джошуа готов оставить вакантным свой чемпионский пояс

Британский боксер, чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что готов отдать один из своих чемпионских поясов, если будет вынужден это сделать.

— Всегда говорил, что не пояса делают меня тем, кто я есть, — цитирует боксера Sky Sports. — Я останусь чемпионом, даже если оставлю один из поясов вакантным. Это даст мне возможность встретиться с другим чемпионом — я уже побеждал четырех чемпионов мира. Если я отдам пояс, это будет более увлекательно. Готов сделать это, если мне придется, но я потом верну его.

Ранее Джошуа обязали провести защиту титулов против обязательных претендентов — болгарина Кубрата Пулева или украинца Александра Усика.