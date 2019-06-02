Джошуа до боя с Руисом обещал положить конец проклятию рэпера Дрейка

Британец Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона мира в тяжелом весе сенсационно проиграл американо-мексиканскому боксеру Энди Руису.

Для 29-летнего Джошуа это первое поражение в карьере.

За несколько месяцев до боя британец сфотографировался с рэпером Дрейком, что в спортивных кругах считается плохой приметой – если канадский исполнитель поддерживает какую-то команду или спортсмена, то они обязательно проиграют. Джошуа разместил в своем Инстагреме фото, пообещав положить конец проклятию.

Руис нокаутировал Джошуа в седьмом раунде и завоевал титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBO, IBF, WBA и WBO.

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