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Дмитрий Бивол: «Не могу сказать, кто для меня предпочтительнее: Гвоздик или Бетербиев»

07:35
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Чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол отметил, что в боксе много зависит от мелочей. 19 октября чемпион мира по версии IBF россиянин Артур Бетербиев (14-0, 14 КО) встретится с чемпионом мира по версии WBC украинцем Александром Гвоздиком (17-0, 14 КО).

— В боксе многое зависит от мелочей, от стечения факторов — в этом вся интрига поединков между крутыми боксерами, поэтому такие бои всегда интересно смотреть, — цитируют «Известия» Бивола. — Я знаю, что победитель этого боя — мой вероятный соперник по объединительному поединку, но не могу сказать, кто из этих бойцов для меня предпочтительнее.

Дополнительная информация

https://iz.ru/933243/rinat-shigaev-sevastian-terletckii/sniat-poias-s-gvozdika-beterbiev-khochet-obedinit-chempionskie-poiasa

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