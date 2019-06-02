Деонтей Уайлдер – о поражении Энтони Джошуа:"«Он не был настоящим чемпионом"

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер прокомментировал поражение Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом техническим нокаутом. Ранее Уайлдер и Джошуа обсуждали идею боя для объединения всех поясов в супертяжелом весе, но не смогли договориться

- Он не был настоящим чемпионом. Вся его карьера состояла из лжи, противоречий и подарков. Теперь знаем, кто от кого бегал - , — написал Уайлдер в Твиттере.

He wasn’t a true champion. His whole career was consisted of lies, contradictions and gifts.

Facts and now we know who was running from who!!!!#TilThisDay — Deontay Wilder (@BronzeBomber) 2 июня 2019 г.

Руис одержал победу в седьмом раунде. До этого Джошуа побывал в нокдауне в третьем раунде. После одного из нокдаунов в седьмой трехминутке рефери остановил поединок.

29-летний Энтони Джошуа потерпел первое поражение в карьере. До этого он 22 раза победил (один нокаут). У 29-летнего Энди Руиса 33 победы (22 нокаута) и одно поражение.

Руис завоевал титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBO, IBF, WBA и WBO.