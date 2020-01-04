Чудинов сообщил, что его следующий бой должен пройти в марте во Владикавказе

Российский боксер, чемпион мира WBA Gold во втором среднем весе Федор Чудинов рассказал о месте и дате проведения своего следующего боя.

— Следующий мой бой запланирован на март во Владикавказе, — цитируют Чудинова «РИА Новости». — К этому поединку буду также готовиться во Владикавказе. Зачем что-то менять, когда все идет по накатанной, я набираю форму. Выстроена определенная система, чтобы прибавлять от боя к бою. Но для меня тема с тренировками в США не закрыта. Например, Виталий Константинович Сланов принимал участие в тренировках Мурата Гассиева, но его перестали пускать в зал. Сразу скажу, что не знаю причин. У меня таких проблем не будет.

32-летний Чудинов в своем последнем поединке победил француза Хассана Н'Дама Н'Жикама по очкам. Россиянин одержал 22 победы (15 нокаутом) при двух поражениях.