Чудинов прокомментировал отмену боя с Чилембой

Российский боксер, чемпион мира WBA Gold во втором среднем весе Федор Чудинов (22-2, 15 КО) прокомментировал отмену боя с Айзеком Чилембой (26-7-2, 10 КО) из Малави, который должен был состояться 21 марта во Владикавказе.

Поединок должен был возглавить запланированное на 21 марта во Владикавказе шоу «Лига Ставок. Битва на Кавказе». Однако в начале недели Министерство спорта РФ приняло решение до особого распоряжения отменить проведение на территории России всех международных спортивных мероприятий из-за профилактики распространения коронавируса, а позднее и вовсе рекомендовало воздержаться от проведения любых спортивных мероприятий.

«С пониманием воспринял эту информацию о переносе боя, — приводит слова Чудинова Федерация бокса России. — Мы видим, что творится мире. Да, я до последнего надеялся, что поединок состоится, пусть даже и без зрителей. Я провел отличную подготовку, подходил к бою в хорошей форме. И тут перенос... Да, было неприятно, но в нынешней ситуации в мире это было вполне ожидаемо. Сейчас я вернулся в Серпухов, и у меня пока отдых. Получил от тренера следующую установку: неделя отдыха, а далее легкие нагрузки, пока не будет понятна новая дата поединка. И тогда мы уже начнем полноценную подготовку. Большую часть времени сейчас провожу дома, выхожу если только в магазин. Но я не понимаю тот момент, что все скупают продукты. Зачем эта паника? Продукты не исчезнут, их хватит на очень долгое время. Я не поддаюсь панике», — добавил боксер.

Бой был перенесен на неопределенный срок.

32-летний Чудинов в своем последнем поединке победил француза Хассана Н'Дама Н'Жикама по очкам. Россиянин одержал 22 победы (15 нокаутом) при двух поражениях.

31-летний Чилемба одержал 26 побед (10 нокаутом), потерпел семь поражений, также на его счету две ничьи. В последних семи боях он пять раза уступил соперникам, в том числе россиянам Сергею Ковалеву, Дмитрию Биволу и Максиму Власову. С Ковалевым и Биволом он сражался за чемпионский титул. (Михаил Потапов)