Чудинов поделился ожиданиями от боя с Садиком

Российский боксер, чемпион WBA Gold во втором среднем весе Федор Чудинов (22-2, КО 15) рассказал о своих ожиданиях от поединка с британцем Умаром Садиком (10-1, КО 6).

— Первое правило, чтобы победить: нужно уважать соперника, — цитирует «РЕН ТВ» Чудинова. — Иначе ты ослаблен. Поэтому нужно обязательно с опаской относиться к сопернику. Нужно обязательно уважать его. Тогда ты на полную выложишься. Ответственность есть. Я понимаю, что проигрывать нельзя, как эта шутка у американцев — «сделай или умри». А у русских — «умри, но сделай».

Боксерский турнир в подмосковных Химках пройдет 11 сентября в баскетбольном центре. РЕН ТВ выступает его соорганизатором и будет транслировать бои эксклюзивно в прямом эфире. Организатором соревнований стал известный российский промоутер Владимир Хрюнов. Начало турнира — 23.00 (время московское).

Также, в рамках боксерского вечера состоится бой Федора Чудинова против Умара Садика. Россиянин проведет первую защиту титула чемпиона WBA Gold. Сейчас на его счету 22 победы при 24 боях.