Человек из команды Чудинова толкнул тренера Садика во время тренировки

Человек из команды Федора Чудинова толкнул Тони Кейси — тренера британского боксера Умара Садика, который станет следующим соперником Чудинова. Инцидент произошел во время открытой тренировки в Москве. В момент стычки Кейси шел с мобильным телефоном и снимал происходящее вокруг на камеру.

— Мы сейчас в Москве, на тренировке перед боем, вон там Сергей Харитонов, участник главного боя вечера. Он будет драться с Дэнни Уильямсом. Там вон все остальные участники шоу. Это большой, хороший боксерский зал, — говорит Кейси на видео. После этого он навел камеру на члена команды Чудинова, который бил мешок. Тот его толкнул.

— Ооо, смотрите, ко мне кто-то докопался..., — сказал Кейси.

Бой между Чудиновым и Садиком состоится в Химках 11 сентября. Поединок будет транслироваться в прямом эфире на телеканале РЕН ТВ. (Михаил Потапов)