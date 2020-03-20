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Бой между Джошуа и Пулевым отменен из-за коронавируса

20 марта 2020, 09:32
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Титульный бой между болгарином Кубрат Пулев и чемпионом мира по версии WBA, WBO, IBF и IBO, британцем Энтони Джошуа отменен из-за коронавируса.

— Проведение поединка 20 июня невозможно из-за эпидемии коронавируса, несмотря на то что я к нему готов, — сказал Пулев телеканалу BTV. - Вероятно, бой состоится позднее, ближе к концу года.

В активе 30-летнего Джошуа 23 победы (21 нокаутом), одно поражение. 38-летний Пулев одержал 28 побед (14 нокаутом) и потерпел одно поражение.

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