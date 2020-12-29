Артур Бетербиев заразился коронавирусом. Бой с Дейнесом перенесут

Действующий чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF россиянин Артур Бетербиев написал в Instagram, что заразился коронавирусом. Его бой против немца Адама Дейнеса, запланированный на 30 января 2021 года, будет перенесен.

«Дорогие друзья! К сожалению, у меня обнаружен коронавирус. Поэтому мой бой с Адамом Дайнесом, назначенный на 30 января, скорее всего будет перенесен на неопределенное время. Я постараюсь поскорее выздороветь и вернуться в строй. Надеюсь на ваше понимание и поддержку», — написал Бетербиев.

У 35-летнего Бетербиева 15 побед (15 — КО) и 0 поражений.