Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Артур Бетербиев заразился коронавирусом. Бой с Дейнесом перенесут

01:44
Артур Бетербиев. Фото Instagram
Артур Бетербиев. Фото Instagram
Теги:

Действующий чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF россиянин Артур Бетербиев написал в Instagram, что заразился коронавирусом. Его бой против немца Адама Дейнеса, запланированный на 30 января 2021 года, будет перенесен.

«Дорогие друзья! К сожалению, у меня обнаружен коронавирус. Поэтому мой бой с Адамом Дайнесом, назначенный на 30 января, скорее всего будет перенесен на неопределенное время. Я постараюсь поскорее выздороветь и вернуться в строй. Надеюсь на ваше понимание и поддержку», — написал Бетербиев.

У 35-летнего Бетербиева 15 побед (15 — КО) и 0 поражений.

Бокс/ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир