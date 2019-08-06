Усик дебютирует в супертяжелом весе 12 октября

Дебютный бой бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе украинца Александра Усика в рамках супертяжелого дивизиона состоится 12 октября. Он пройдет в Чикаго, сообщает Boxing News.

Соперником украинца планируется камерунец Карлос Такам. Эти боксеры могли провести бой еще 25 мая нынешнего года, но тогда из-за травмы Усика поединок был отменен.

Последний раз 32-летний боксер выходил на ринг в ноябре прошлого года, когда нокаутировал британца Тони Белью и отстоял все титулы в первом тяжелом весе.