Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по боксу. Мировое первенство пройдет с 7 по 21 сентября в Екатеринбурге, сообщает ТАСС.

Команда была сформирована по итогам спаррингов, которые прошли на сборе в Кисловодске.

На чемпионате мира выступят Василий Егоров (весовая категория до 52 килограмм), Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Илья Попов (до 63 кг), Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Георгий Кушиташвили (до 81 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) и Максим Бабанин (свыше 91 кг).