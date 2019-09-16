Замковой и Бабанин вышли в 1/8 финала чемпионата мира по боксу

В понедельник на чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге завершилась стадия 1/16 финала, и свои первые поединки на турнире провели россияне Андрей Замковой и Максим Бабанин.

Капитан сборной России Андрей Замковой (до 69 кг) всего за 55 секунд нокаутировал бельгийца Набиль Мессауди. За выход в четвертьфинал Замковой поспорит с канадцем Вьяттом Сэнфордом, поединок состоится во вторник вечером.

Максим Бабанин (свыше 91 кг) свой бой тоже завершил досрочно — в начале второго раунда он нокаутировал Энди Кристофера Эндаллу из Гренады. В 1/8 финала во вторник в вечерней сессии россиянин встретится с армянином Гургеном Ованесяном.

Все россияне смогли преодолеть вторую предварительную стадию. Бои 1/8 финала состоятся 17 сентября, за исключением соревнований в весовой категории до 75 кг. Участники четвертьфиналов в этом дивизионе определились уже в понедельник, и россиянин Глеб Бакши вошел в их число. Он раздельным решением судей (3-2) победил ирландца Михаэля Невина.

В четвертьфинале Бакши встретится с олимпийским чемпионом-2016 кубинцем Арленом Лопесом. Их бой состоится 18 сентября во время дневной сессии.