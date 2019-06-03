Стал известен состав женской сборной России по боксу на Европейские игры

Главный тренер женской сборной России Иван Шидловский огласил список спортсменок, которые войдут в состав российской сборной по боксу для участия во II Европейских играх.

– В весовой категории до 51 кг выступит Светлана Солуянова, до 57 кг – Дарья Абрамова, до 60 кг – Анастасия Белякова, до 69 кг – Ярослава Якушина и до 75 кг – Дарима Сандакова, – приводит слова главного тренера женской сборной России Ивана Шидловского ТАСС.

II Европейские Игры пройдут с 21 по 30 июня в Минске, при этом боксерский турнир будет проходить в течение всего времени Игр.