Губернатор Кузбасса наградил боксеров за победы на ЧМ-2019

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев наградил кузбасских боксеров за победы на чемпионате мира 2019 года, а также их тренеров и родителей, информирует пресс-служба администрации региона. Также губернатор наградил тренеров спортсменов-победителей.

— Медалью «За честь и мужество» награждена мастер спорта России международного класса Лилия Аетбаева, — говорится в сообщении. — Также спортсменке вручен сертификат на двухкомнатную квартиру в ЖК «Европейские провинции». Медаль «За служение Кузбассу» получила мастер спорта России международного класса Екатерина Дынник, также девушка получила сертификат на однокомнатную квартиру в ЖК «Европейские провинции».

Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» 3-й степени и сертификат на 1,5 миллиона рублей вручены главному тренеру женской сборной команды по боксу Кемеровской области Ибрагиму Аседову... Николай Федорченко (тренер Екатерины Дынник, Междуреченск) награжден медалью Алексея Леонова и сертификатом на двухкомнатную квартиру в Междуреченске. Благодарность губернатора и сертификат на 1 миллион рублей вручены тренеру чемпиона России по боксу среди мужчин 2019 года Антону Кадушину (Москва). Также Сергей Цивилев наградил областными медалями родителей спортсменов.