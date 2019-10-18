Дисквалифицированные за допинг боксеры приняли участие в соревнованиях. И только продлили себе дисквалификацию

Федерация бокса России во исполнение решения РУСАДА отстранила боксеров Алену Токарчук и Ислама Дашаева за участие в соревнованиях в течение срока дисквалификации, сообщается на сайте антидопиногового агентства.

В июле за нарушение антидопинговых правил Токарчук была лишена права выступать в течение двух лет, начиная с 28 ноября 2017 года, а Дашаев — в течение четырех лет, начиная с 7 марта 2017 года.

Токарчук за нарушение запрета вновь отстранена на два года, начиная с 28 ноября 2019 года. Дашаев за то же нарушение получил четырехлетнюю дисквалификацию, начиная с 7 марта 2021-го.