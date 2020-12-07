Результаты чемпионата России по боксу
Завершился чемпионат России по боксу. В субботу прошли финалы.
До 49 кг: Эдмонд Худоян победил Володю Мнацаканяна
До 52 кг: Василий Егоров победил Ахтема Закирова
До 57 кг: Всеволод Шумков победил Овика Оганнисяна
До 60 кг: Альберт Батыргазиев победил Джамала Батрутдинова
До 63 кг: Габил Мамедов победил Илью Шакирова
Примечательно, что накануне в полуфинальном поединке Шакиров проиграл Илье Попову, но судьи пересмотрели решение и присудили победу Шакирову.
До 69 кг: Андрей Замковой победил Шахабаса Махмудова
До 75 кг: Джамбулат Бижамов победил Андрея Ковальчука
До 81 кг: Имам Хатаев победил Шарабутдина Атаева
До 91 кг: Муслим Гаджимагомедов победил Алексея Зобнина
Свыше 91 кг: Ярослав Дороничев победил Святослава Тетерина
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